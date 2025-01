Finał WOŚP. "To moment scalający nas wszystkich". W polskich miastach rozbłysło Światełko do nieba

Trwa 33. Finał WOŚP. Jerzy Owsiak zaapelował do Polaków. Ile do tej pory udało się zebrać pieniędzy?

- Za moment pokażemy dobrym aniołom, że to moment niezwykle ciepły, serdeczny, scalający nas wszystkich. Moment, kiedy tworzymy ten kraj jako najpiękniejszy, najbardziej przytulony do naszego serca - powiedział Jerzy Owsiak z kolorowej sceny na błoniach Stadionu Narodowego. Zapowiedział w ten sposób czterominutowy pokaz laserowy, czyli towarzyszące każdemu Finałowi WOŚP "Światełko do nieba". Na koncie WOŚP jest już ponad 100 mln zł.

Punktualnie o godz. 20 lasery lub sztuczne ognie oświetliły też inne miasta.

Zobacz też: WOŚP 2025. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za nami Światełko do Nieba [RELACJA NA ŻYWO 26.01.2025]

Szczególny wymiar "Światełko" miało w Gdańsku. Głównym punktem gdańskiej imprezy były koncerty polskich artystów, które odbyły się na scenie przy Europejskim Centrum Solidarności. Wystąpili m.in.: Iwer, Trolling Stones i Bovska. - Skoro jesteście tutaj, to znaczy, że jesteście dobrymi, wspaniałymi ludźmi. Bo dobrzy ludzie pomagają sobie nawzajem, bo dobrzy ludzie, jak widzą kogoś w potrzebie, to podają mu pomocną dłoń - mówiła europosłanka Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie tego miasta Pawle Adamowiczu. Samorządowiec został ugodzony nożem 13 stycznia 2019 r., kiedy wygłaszał przemówienie na zakończenie miejskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. W krytycznym stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie następnego dnia zmarł.

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Fundacja zebrała informacje o potrzebach dziecięcej onkologii od lekarzy i dyrekcji szpitali. Za pieniądze z tegorocznego finału WOŚP będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii.

Mają to być m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Do hospicjów mają trafić m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.

33. finał WOŚP w Szczecinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.