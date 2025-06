Finlandia - Polska. Roman Kosecki wypalił pod adresem Roberta Lewandowskiego. Tak widzi konflikt z Michałem Probierzem [ROZMOWA SE]

Spis treści

Kosecki: Wszystko zaczęło się od oświadczenia Roberta

„Super Express”: - Jak odbiera pan decyzję Probierza o odebraniu opaski kapitana Lewandowskiemu?

Roman Kosecki: - Trudno stanąć po którejś stronie. Wizerunkowo straci jeden i drugi. Nakręcili to sami. To będą też trudne decyzja dla prezesa Kuleszy, bo zaraz wybory, a kontrkandydatów nie widać. Ale cała ta sytuacja: nie podoba się, że tak tę sprawę załatwiono. Nie wiem, czy coś jest między Probierzem a Lewandowskim. Wszystko zaczęło się od oświadczenia Roberta, że jest zmęczony i nie przyjedzie na zgrupowanie. Ma prawo być zmęczony. Ale Luka Modrić nie może być zmęczony, a Cristiano Ronaldo?

Przyćmił pożegnanie Grosickiego

- W końcu pojawił się w Chorzowie na meczu z Mołdawią.

- Ale źle to wyszło. Powstało kolejne zamieszanie i przyćmił pożegnanie Kamila Grosickiego. Wydaje mi się, że Lewemu trochę się zawróciło w głowie.

- To jak pan zareagował na to, że Lewy rezygnuje z gry w kadrze?

- Jak chciał skończyć grę w kadrze, to na pewno nie robi się tego w taki sposób, jak on do tego podszedł. Wiem coś o tym, bo sam mój koniec z kadrą też był nie właściwy i to ciągnie się za mną do dziś.

To jest błędne koło

- To, jak powinien się zachować Lewandowski?

- Lewy to wybitny piłkarz, wyjątkowy snajper, ale tak się nie kończy! Pytanie: czy on chce skończyć już z kadrą? Jeśli tak, to niech to powie wprost. Wtedy zrobimy mu piękne pożegnanie, a to obecne zamieszanie jest kompletnie niepotrzebne.

- Jak to się skończy?

- Zastanawiam się, jak to wpłynie na zespół. To jest błędne koło nie ma odpowiedniego wyjścia z tej sytuacji. Jak Probierz przegra z Finlandią, to zacznie się kolejna burza i pytanie, czy spadnie jego głowa. Jeśli tak, to wtedy Lewy wróci na białym koniu. A jeśli wygramy z Finami, to jedziemy dalej. Bez Lewego, skoro nie chce grać w kadrze u Probierza. Ale jest takie powiedzenie: umarł król, niech żyje król.

