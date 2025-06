Finlandia - Polska Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV. Na jakim programie El. MŚ 2026?

"To polska głupota". Świerczewski komentuje burzę wokół Lewandowskiego i mecz z Finlandią

Piłkarska reprezentacja Polski dzisiaj zagra w Helsinkach z Finlandią mecz w eliminacjach MŚ 2026. To może być kluczowe spotkanie w rywalizacji o awans na mundial. Tym bardziej dziwi postawa trenera Michała Probierza, który akurat teraz postanowił nagle wywołać aferę, pozbawiając opaski kapitana Roberta Lewandowskiego. Nieobecnego na zgrupowaniu "Lewego" w tej roli zastąpił Piotr Zieliński, który jest kontuzjowany i z Finlandią nie zagra. Znamy już skład, w jakim reprezentacja Polski zacznie to spotkanie.

Finlandia - Polska SKŁAD Polaków: Tak zaczniemy ten mecz!

Trener Michał Probierz wobec nieobecności Roberta Lewandowskiego i kontuzji Piotra Zielińskiego w meczu Finlandia - Polska zdecydował się postawić na następującą wyjściową jedenastkę: Łukasz Skorupski - Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Jakub Moder, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Finlandia - Polska Transmisja TV Na jakim programie mecz dzisiaj NA ŻYWO?

Mecz Finlandia - Polska to dla selekcjonera Michała Probierza okazja, żeby poprawić fatalną atmosferę wokół kadry po ostatnich zawirowaniach. Jednak ewentualna strata punktów w Helsinkach tę atmosferę popsuję jeszcze bardziej. Finowie kilka dni temu przegrali z Holandią 0:2. Nasi dzisiejsi rywale ostatnio byli w głębokim kryzysie, co pokazały ich wyniki w Lidze Narodów, w której przegrali wszystkie mecze. - Zrobiliśmy wszystko, co sobie zakładaliśmy, aby się odpowiednio nastawić. Teraz liczy się już tylko wtorkowe spotkanie. Skupiam się na drużynie, na przygotowaniu, na wyniku. Reprezentacja Polski musi być zawsze ponad jednostkami – niezależnie od nazwisk i okoliczności. Najważniejsze jest dobro zespołu – podkreślał Michał Probierz.

Gdzie oglądać mecz Finlandia - Polska w telewizji i stream online?

Mecz Finlandia - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany we wtorek 10 czerwca 2025 w Helsinkach. Początek meczu Finlandia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Finlandia - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport. Stream online na sport.tvp.pl.

Początek meczu Finlandia - Polska: wtorek, 10 czerwca, godzina 20.45

Transmisja TV na żywo: TVP 1 i TVP Sport

Stream Online: SPORT.TVP.PL

Relacja live, wynik meczu na żywo: sport.se.pl

🆕 SKŁADW takim zestawieniu zagramy z Finlandią!__#FINPOL 🇫🇮🇵🇱 pic.twitter.com/tmHrwfodBy— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 10, 2025