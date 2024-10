Fotoradary znikną z mostu Poniatowskiego. Zapadła decyzja

- Dostaliśmy zalecenia od konserwatora, by usunąć dwa środkowe fotoradary z mostu Poniatowskiego. Jesteśmy w tej chwili na etapie poszukiwania dla nich innego miejsca. Musimy jeszcze dojść w tej sprawie do porozumienia z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego - powiedział rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.P odkreślił, że powinno to się udać do końca bieżącego roku. - Może się okazać, że cztery fotoradary, które pozostaną na moście, i te dwa w nowych lokalizacjach okażą się nawet lepiej wykorzystane niż do tej pory - dodał. Czytaj dalej pod materiałem wideo.