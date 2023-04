Franciszkanie namawiają kobiety, żeby zrzuciły spodnie. Nietypowa akcja, o co chodzi?!

Akcja „Załóż sukienkę dla Maryi”

Z niecodzienną inicjatywą wyszła kobieca grupa Only4women, której celem jest, jak czytamy na stronie, „czerpanie Bożej Miłości z Niepokalanego Serca Maryi, oraz duchowy rozwój pod Jej opieką”. Wraz z Radiem Niepokalanów i grupą MARIANNE – spódnice&sukienki, członkinie Only4women zachęcają podjęcia niecodziennego wyzwania dla Maryi. Chodzi o to, by przez cały maj zamiast spodni zakładać… sukienki i spódnice!

„Zadbajmy o to, by w miesiącu poświęconym Niepokalanej nasz strój był także formą czci Matki Bożej, żeby był piękny, kobiecy i godny. Mogą to być zarówno spódnice, jak i sukienki. Rezygnujemy jednak ze spodni” - podaje na swojej stronie internetowej Radio Niepokalanów.

Chcesz w maju nosić sukienki? Dobrze się przygotuj!

Franciszkanie na stronie radia radzą, by do majowego wyzwania odpowiednio się przygotować. Należy w ostatnie dni kwietnia gruntownie przejrzeć swoją garderobę i wybrać te ubrania, które będą noszone w miesiącu maryjnym. Wszystko po to, by zdążyć na czas je odświeżyć, zszyć czy też uprasować. „Uczyńmy to wcześniej, z radością, że przygotowujemy się do tego, by sprawić prezent Maryi. Przygotujmy też odpowiednie buty, rajstopy czy bluzkę, tak by 1 maja żadna drobnostka nie przeszkodziła nam założyć spódnicy” - podają franciszkanie.

Czy znajdą się chętne podjęcia wyzwania 31 dni bez spodni?