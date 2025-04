Franzuci zachwyceni budynkiem MSN w Warszawie. Mówią też, czego mu brakuje

ZGADZACIE SIĘ?

Franzuci zachwyceni budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Mówią też, czego mu brakuje

Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zna chyba każdy. W trakcie jego budowy mieszkańcy stolicy nie powstrzymywali się od negatywnych komentarzy dotyczących jego wyglądu. Jak się okazuje, siedziba MSN nadal wzbudza emocje, nie tylko jednak te negatywne. Francuskie "Le Monde" przywołuje porównanie budynku do "pudełka na buty". Przyznaje też, że surowa bryła z zewnątrz może odstraszać, ale jednocześnie podkreśla: "wystarczy wejść do środka, by odkryć przestrzeń idealnie stworzoną do dzielenia się sztuką".