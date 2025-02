Spis treści

NIK wchodzi do MSN w Warszawie

W środę, 12 lutego, w placówce ma rozpocząć się kontrola dotycząca przygotowania i realizacji całej inwestycji. Będzie dotyczyć przede wszystkim wydatkowania środków publicznych. Z informacji dziennikarzy Radia ESKA wynika, że do Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich miesiącach miało trafić kilka dokumentów, z których może wynikać, że w tej kwestii dochodziło do wielu nieprawidłowości.

Co skontroluje Najwyższa Izba Kontroli?

Kontrola ma być kompleksowa i może potrwać bardzo długo - inspektorzy NIK mogą ją prowadzić nawet kilka miesięcy. Jak dowiedzieli się dziennikarze ESKI, działania kontrolerów obejmą również cały proces inwestycyjno-budowalny, czyli: planowanie, uzyskiwanie pozwoleń, sama budowę i odbiory inwestycji. W związku z tym kontrolą objęty zostanie stołeczny ratusz.

Kontrowersje wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Otwarte w 2024 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce, poświęcona prezentacji i promocji współczesnej sztuki. Charakterystyczny budynek znajdujący się na Placu Defilad, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, został zaprojektowany przez renomowaną pracownię Thomas Phifer and Partners. Budowla budzi liczne kontrowersje głównie ze względu na swoją architekturę i lokalizację. Projekt nowej siedziby jest bardzo minimalistyczny, co wywołuje mieszane i często skrajne uczucia. Jedni chwalą go za prostotę i elegancję, inni uważają za zbyt surowy i nijaki, a jeszcze inni twierdzą, że monumentalna bryła architektonicznie nie pasuje do centrum Warszawy. Kontrowersyjny budynek stał się również inspiracją do tworzenia internetowych memów.

W MSN można zobaczyć szeroki przekrój sztuki współczesnej - od malarstwa i rzeźby, przez instalacje i performance, aż po sztukę wideo i cyfrową. Organizowane są tutaj wystawy zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów, często poruszając tematy społeczne, polityczne i tożsamościowe. Placówka prowadzi również programy edukacyjne, warsztaty, debaty i spotkania z artystami.

Całkowity koszt budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej to niemal 700 milionów złotych. Pierwotnie miało być to nieco ponad 400 milionów. Inwestycja została w całości finansowana ze środków miasta.

Źródło: Radio ESKA

