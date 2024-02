i Autor: Iza Kraj/Super Express Frida Kahlo w Fabryce Norblina. Będzie hit!

Dziś otwarcie. My już tam byliśmy

Frida Kahlo w Warszawie. Wystawa w Fabryce Norblina będzie hitem. My daliśmy się wciągnąć

Frida Kahlo zawitała do Warszawy. To może być najbardziej wciągająca i najbardziej klimatyczna wystawa w Art Box Exprerience od momentu jego otwarcia dwa lata temu w Fabryce Norblina na warszawskiej Woli! Już dziś można oglądać immersyjną wystawę „Frida Kahlo. Życie Ikony.” My już ją widzieliśmy. I daliśmy się wciągnąć.