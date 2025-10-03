Furiat pogryzł radiowóz! Oderwał zębami fragment drzwi

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-03 8:42

Funkcjonariusze myśleli, że w tej robocie widzieli już wszystko. A jednak! Akcja pod Sochaczewem udowodniła, że pijacki obłęd nie zna granic. 28-latek, podczas zatrzymania za agresywne zachowanie, wyładował swoją złość na radiowozie. "Chwycił zębami za uszczelkę i odgryzł jej fragment" - relacjonuje st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

i

Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, SHUTTERTOCK/ Archiwum prywatne Zdj. ilustracyjne.
Sochaczew. Ukrainiec pogryzł radiowóz

Wszystko zaczęło się w niedzielę wieczorem, 28 września. Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym i agresywnym mężczyźnie, który groził innym obywatelom Ukrainy. Na miejsce natychmiast wysłano patrol z Teresina.28-letni Ukrainiec, zamiast uspokoić się po zatrzymaniu, dał upust swojej frustracji w nietypowy sposób.

- Mężczyzna wyładował swoją złość na drzwiach pojazdu służbowego chwytając zębami za uszczelkę i odgryzając jej fragment. Dodatkowo została uszkodzona powłoka lakiernicza – przekazała st. asp. Agnieszka Dzik.

Funkcjonariusze byli w szoku.

- Policyjne radiowozy służą w różnych warunkach i „widziały” naprawdę wiele. Mają za sobą setki interwencji, również tych trudnych oraz transport różnych osób. Gryzienie to jednak coś, z czym spotkały się po raz pierwszy… – dodała.

Odwieźli go na granicę

Agresywny Ukrainiec trafił do policyjnego aresztu. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał łącznie trzy zarzuty:

  • kierowania gróźb karalnych,
  • uszkodzenia mienia.

Z uwagi na wcześniejsze konflikty z prawem, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Straży Granicznej o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu na Ukrainę.

- We wtorek, 30 września, 28-latek został doprowadzony przez policjantów do placówki Straży Granicznej i jeszcze tego samego dnia przekazany w ręce służb granicznych Ukrainy -  podsumowała st. asp Dzik.

