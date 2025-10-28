Furiat w Warszawie zrzucał z okna meble na samochody! Powtarzał przy tym jedno imię...

Izabela Kraj
2025-10-28 8:17

Przy ul. Olkuskiej w Warszawie w poniedziałek wieczorem (27 października) zapanowała groza. Nikt nie mógł wejść albo wyjść z bloku. Na podwórko i zaparkowane tam samochody zaczęły spadać z okna domowe urządzenia. Mikrofalówka uszkodziła jedno z aut. Furiat wyrzucał z drugiego piętra co tylko wpadło mu pod rękę! Wybił w mieszkaniu wszystkie szyby i sam się poranił. Wykrzykiwał przy tym jedno imię…

Do szaleńczego zdarzenia doszło w poniedziałek (27 października) przy ul. Olkuskiej na Mokotowie. W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym doszło do awantury. Po czym mężczyzna znajdujący się w środku zaczął demolować mieszkanie oraz wyrzucać przez okno meble i inne elementy wyposażenia. Część z nich spadła na podwórko, uszkadzając zaparkowane tam pojazdy. Przez okno wyleciała mikrofalówka, która spadła na samochód, drabinka, miski, garnki czy krzesła.

Mikrofalówka uszkodziła samochód na parkingu

Sąsiedzi wezwali służby, bo sami bali się podejść na podwórko. Miejsce wyglądało jak pobojowisko. – Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby: straż pożarną, policję, zespół ratownictwa, a nawet pogotowie gazowe i energetyczne, których pracownicy odcięli dopływ mediów w mieszkaniu w celu zapobieżenia dalszemu zagrożeniu – informują służby. Do akcji wezwano również policyjnego negocjatora, który przez dłuższy czas rozmawiał z wzburzonym mężczyzną.

Furiat powtarzał imię kobiety

Ten miał od czasu do czasu wykrzykiwać tylko jedno imię: – Klaudia, Klaudusia…

Nie wiadomo jednak na razie kim jest ta kobieta. W mieszkaniu nie zastano nikogo, poza nim. W pewnym momencie desperat wyszedł na balkon i przeszedł za barierkę, grożąc skokiem. Dzięki działaniom negocjatora udało się jednak przekonać mężczyznę do powrotu do wnętrza mieszkania. W związku z eskalacją sytuacji na miejsce przybyli także kontrterrorystyści, którzy obezwładnili mężczyznę i bezpiecznie sprowadzili go na dół. Zatrzymany został następnie przekazany pod opiekę pogotowia i na noszach przewieziony do szpitala. Nikt postronny w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń.

