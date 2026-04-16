Gang samochodowy z Mazowsza rozbity. 16 osób w rękach policji

- Ta realizacja pokazuje, że kluczem do zwalczania przestępczości zorganizowanej jest współpraca i zaangażowanie wszystkich służb – tak podkom. Patryk Domarecki z policji w Otwocku podsumowuje dużą akcję na Mazowszu, w Gdańsku i kliku innych rejonach Polski, wymierzoną w złodziei aut, dilerów i oszustów gospodarczych.

Grupa otwocka z mackami w kraju

Policjanci zatrzymali jednocześnie 16 osób w różnych częściach Polski, ale wszyscy oni działali w „grupie otwockiej” - stąd biegły nici powiązań między poszczególnymi członkami gangu.

W działaniach na terenie kilku województw wzięli więc udział policjanci z Otwocka i Komendy Stołecznej Policji, kontrterroryści, straż graniczna i policjanci z Gdańska. Podczas akcji wykorzystano drony i najnowocześniejszy georadar, którym przeszukiwano okolice posesji w poszukiwaniu zakopanych w ziemi narzędzi czy części aut. Nieoceniony w wyszukiwaniu zakazanych substancji był natomiast policyjny owczarek niemiecki.

Kaskader, wskoczek i wyłudzone ubezpieczenia

Grupa miała bardzo szeroki zakres działalności. Od kradzieży samochodów (odzyskano 7 pojazdów, w tym samochody osobowe, głównie toyoty i lexusy, jak również dostawcze busy), przez organizowanie tzw. kontrolowanych stłuczek na ulicach, które ostatnio stały się zmorą w Warszawie. - Zatrzymane osoby były powiązane z grupą dokonującą kradzieży z włamaniem pojazdów w Polsce oraz innych krajach UE. Przestępcy zajmowali się również m.in. legalizacją skradzionych samochodów, włamaniami do obiektów gospodarczych oraz paserstwem – wylicza podkom. Domarecki.

Przestępcy mieli w swoim gronie „kaskadera”, który prowokował zderzenie z innym, przypadkowym autem, po czym wysiadał i znikał. A na jego miejsce wsiadał tzw. „wskoczek”, który podawał się za kierowcę i sprawcę kolizji, zgłaszał zdarzenie firmie ubezpieczeniowej i pobierał pieniądze. W ten sposób grupa wyłudziła blisko dwa miliony złotych.

Złodziejski sprzęt wart 800 tysięcy!

Jeden z zatrzymanych – 35-latek, który pomagał w wyłudzaniu pieniędzy, miał w domu także spory magazyn narkotyków. Policja zabezpieczyła łącznie blisko 3 kg narkotyków (około 1,9 kg amfetaminy, 700 g marihuany oraz blisko 200 g mefedronu).

Policjanci zabezpieczyli też profesjonalny sprzęt do kradzieży samochodów. Już całe to oprzyrządowanie pozwala wyrobić sobie pojęcie o skali „działalności” grupy. Specjalistyczne narzędzia elektroniczne tzw. „walizki”, „gemboy'e”, „zagłuszarki” warte były co najmniej 800 tys. zł!

Schemat ich działania był zawsze taki sam. Przestępcy nocą jechali do jednego z dużych miast w kraju. Najczęściej wybierali Warszawę i okolicę, Szczecin, Radom, Siedlce czy Białystok. Tam wynajdywali samochód, który ukradną, a następnie przy wykorzystaniu tych narzędzi uruchamiali pojazd i przeprowadzali we wcześniej ustalone miejsce do demontażu. Głównie były to kompleksy leśne na terenie powiatów otwockiego i mińskiego, gdzie rozbierano pojazdy na części.

- Najczęściej demontowany był pas przedni, lampy, silniki, wyposażenie wnętrza i drzwi, które następnie odsprzedawano paserom. Pozostałe elementy pozostawiano na miejscu, a aby zatrzeć ślady i uniemożliwić identyfikację, samochody były podpalane – informują policjanci.

Kradzieże, włamania, paserstwo, oszustwa

Spośród 16 zatrzymanych w tej akcji osób (w wieku od 26 do 52 lat) ośmiu mężczyzn zostało aresztowanych tymczasowo na trzy miesiące a osiem kolejnych osób (w tym kobieta) ma policyjny dozór. Zatrzymani dołączyli do ośmiu innych, którzy oczekują na sprawę sądową w areszcie, zatrzymanych przez otwockich policjantów w listopadzie 2025 r.

Będą odpowiadać m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzież mienia, paserstwo i oszustwa ubezpieczeniowe.

