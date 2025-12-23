Gdzie jest 34-letni Paweł? Zaginął tuż przed świętami, pilny apel policji

Paweł Wypych, 34-letni mieszkaniec gminy Pacyna, zaginął tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Mężczyzna wyszedł z domu 20 grudnia około godziny 22:40 i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Gostynińska policja opublikowała rysopis i apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Sprawdź szczegóły ubioru i wyglądu zaginionego oraz dowiedz się, jak możesz pomóc w jego odnalezieniu.

Zaginął Paweł Wypych

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zaginął 34-letni mieszkaniec gminy Pacyna (pow. gostyniński) Paweł Wypych. Mężczyzna około godz. 22:40 w sobotę, 20 grudnia, wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Miejsce jego pobytu nie jest znane. Przepadł jak kamień w wodę.

Gostynińska policja opublikowała zdjęcie i rysopis mężczyzny.

wiek: 34 lata, z wyglądu na około 40 lat

wzrost: około 170 cm

sylwetka: szczupła

włosy: krótkie, koloru ciemnego

zarost: widoczny zarost na twarzy – broda

oczy: koloru ciemnego

W chwili zaginięcia Paweł Wypych ubrany był w skórzaną kurtkę koloru czarnego, długie, ciemne spodnie i ciemne sportowe buty.

i Autor: KPP w Gostyninie/ Materiały prasowe

Pilny apel policji

Policja w Gostyninie apeluje o pomoc w poszukiwaniach 34-latka i przekazywanie każdej informacji o możliwym miejscu pobytu mężczyzny. „Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie pod numerem telefonu 47 7053 222 - dyżurny lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji pod nr tel. 112” - apelują mundurowi.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie