Gdzie jest 34-letni Paweł? Zaginął tuż przed świętami, pilny apel policji

- Paweł Wypych, 34-letni mieszkaniec gminy Pacyna, zaginął tuż przed świętami Bożego Narodzenia.
- Mężczyzna wyszedł z domu 20 grudnia około godziny 22:40 i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.
- Gostynińska policja opublikowała rysopis i apeluje o pomoc w poszukiwaniach.
- Sprawdź szczegóły ubioru i wyglądu zaginionego oraz dowiedz się, jak możesz pomóc w jego odnalezieniu.
Zaginął Paweł Wypych
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zaginął 34-letni mieszkaniec gminy Pacyna (pow. gostyniński) Paweł Wypych. Mężczyzna około godz. 22:40 w sobotę, 20 grudnia, wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Miejsce jego pobytu nie jest znane. Przepadł jak kamień w wodę.
Gostynińska policja opublikowała zdjęcie i rysopis mężczyzny.
- wiek: 34 lata, z wyglądu na około 40 lat
- wzrost: około 170 cm
- sylwetka: szczupła
- włosy: krótkie, koloru ciemnego
- zarost: widoczny zarost na twarzy – broda
- oczy: koloru ciemnego
W chwili zaginięcia Paweł Wypych ubrany był w skórzaną kurtkę koloru czarnego, długie, ciemne spodnie i ciemne sportowe buty.
Pilny apel policji
Policja w Gostyninie apeluje o pomoc w poszukiwaniach 34-latka i przekazywanie każdej informacji o możliwym miejscu pobytu mężczyzny. „Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie pod numerem telefonu 47 7053 222 - dyżurny lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji pod nr tel. 112” - apelują mundurowi.