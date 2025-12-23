Conrado Moreno zdradza nam szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-23 11:45

To koniec pewnej epoki, ale też początek technologicznej rewolucji. Już od 1 stycznia 2026 roku studio LOTTO zobaczymy w zupełnie nowej odsłonie. Znika klasyczna telewizyjna formuła znana od lat, a w jej miejsce wchodzi nowoczesne, zautomatyzowane studio, w którym najważniejsze będą maszyny losujące, kamery i… oczywiście wyniki. „Super Express” był na miejscu i rozmawiał z twórcami tej zmiany.

Super Express Google News

Koniec kultowego studia LOTTO. Historyczna zmiana od 1 stycznia 2026 roku

Studio LOTTO, które przez dekady było dla milionów Polaków symbolem szczęścia, tradycji i wieczornego rytuału, wchodzi w nową erę. Od 1 stycznia 2026 roku losowania będą odbywały się w zupełnie nowej formule, skoncentrowanej na samym procesie losowania i wynikach gier. Jak podkreśla Totalizator Sportowy, to odpowiedź na zmieniające się potrzeby graczy.

Nowe studio LOTTO będzie wyposażone w stałe maszyny losujące oraz rozbudowany system kamer, które będą śledziły każdy ich ruch. Całość obsłuży realizator z reżyserki, a widzów przez losowania poprowadzi znany głos lektora, w tym uwielbiany przez fanów LOTTO Conrado Moreno. Jak zawsze, nad prawidłowym przebiegiem losowań czuwać będzie Komisja Kontroli Gier i Zakładów oraz pracownicy Totalizatora Sportowego.

Conrado Moreno pozostaje z LOTTO. Ale już tylko jako głos lektora

Losowania niezmiennie odbywają się na żywo. Tak jak dotychczas były prowadzone w internecie, tak będzie i teraz − mówi w rozmowie z reporterem „Super Expressu” Conrado Moreno. Jak dodaje, jego rola się zmienia. − Na razie tworzymy trójkę lektorów, już nie prezenterów. Słyszalny będzie tylko nasz głos − podkreśla. Pierwsze losowanie w nowym formacie odbędzie się 1 stycznia 2026 roku o godz. 22.

Losowania nadal będą odbywały się dwa razy dziennie, siedem dni w tygodniu − o godz. 14 i 22. Transmitowane będą jednak wyłącznie te wieczorne. Spółka nie ukrywa, że decyzja o zmianach wynika z obserwacji zachowań graczy. − Kolejne pokolenia koncentrują uwagę nie na transmisji losowań, a na ich wynikach − słyszymy.

Rok 2025 zamyka pewną epokę. Ostatnie losowanie w starej formule

Rok 2025 jest dla Totalizatora Sportowego wyjątkowy. − Jest to rok, w którym kończy się era studia LOTTO w jego dotychczasowym, tradycyjnym wydaniu − mówi Szymon Gawryszczak, członek zarządu spółki. Jak dodaje, nowa formuła ma być nowocześniejsza i zgodna z trendami w mediach. − Jesteśmy przekonani, że odpowie na oczekiwania naszych graczy − zaznacza.

Symbolicznym momentem na naszym spotkaniu w studiu LOTTO była również prezentacja historycznej maszyny losującej z 1973 roku. − Zostanie już z nami na zawsze jako symbol tradycji, z którą się żegnamy − mówił Gawryszczak. O historii urządzenia opowiedział Oskar Radke z Fundacji Totalizatora Sportowego, przypominając, że była to pierwsza zautomatyzowana maszyna losująca w Polsce, wycofana wraz z postępem technologicznym.

YouTube zamiast studia? Totalizator rozwija kanał internetowy

Totalizator nie rezygnuje też z internetu. Kanał na YouTube ma zostać rozbudowany i przekształcony w platformę informacyjno-rozrywkową z archiwum losowań. − Chcemy wyzwolić nowe emocje wśród naszych graczy − podkreśla Gawryszczak.

Jedno jest pewne: 31 grudnia 2025 roku widzowie zobaczą ostatnie losowanie w starej formule. A od Nowego Roku studio LOTTO wkroczy w przyszłość − bez prezenterów na wizji, ale z pełną transparentnością i nowoczesną technologią.

Conrado Moreno zdradza nam szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany
21 zdjęć
Sonda
Czy choć raz w życiu graliście w zdrapkę LOTTO?

Polecany artykuł:

Te liczby mogą dać Ci grube miliony! Zobacz, które numery najczęściej padają w …
Te liczby mogą dać Ci grube miliony! Zobacz, które numery najczęściej padają w losowaniach Lotto
11 zdjęć
Conrado Moreno zdradza szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany  
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTTO ZDRAPKI
LOTTO
LOTTO WYGRANA
LOTTO WYNIKI
LOTTO GRA