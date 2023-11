Gdzie wyrzucić karton po mleku? Ta odpowiedź może was zaskoczyć! A co z blistrami po lekach?

"W 2020 roku, tak jak i w poprzednim, najczęściej wyszukiwanym odpadem był karton po mleku. Odpowiedzi na pytanie, do którego pojemnika go wyrzucić, szukano ponad 73 tys. razy. Kolejne najczęściej wyszukiwane hasła to: blistry po lekach (ponad 50 tys. razy), plastikowa butelka po oleju (ponad 47 tys.), opakowanie po jogurcie (ponad 41 tys.) oraz styropian opakowaniowy (ponad 36 tys.)" - czytamy we wtorkowym komunikacie warszawskiego ratusza.

Odpowiedzi mogą być zaskakujące - karton po mleku wyrzucimy bowiem nie do papieru, a do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Natomiast blistry po lekach powinny trafić do żółtego pojemnika (jeśli są tylko z aluminium) lub do odpadów zmieszanych (jeśli są z aluminium i folii). Butelka po oleju powinna trafić do tworzyw sztucznych. Co ważne, nie trzeba jej wcześniej myć.

Miasto podkreśla, że wyszukiwarka zawiera ok. 800 pozycji i jest na bieżąco uzupełniana o nowe produkty, które zgłaszają użytkownicy. "Rok 2020 jako rok pandemii spowodował, że w wyszukiwarce pojawiły się odpady, które wcześniej nie budziły zainteresowania, czyli jednorazowe maseczki, opakowania po żelu do rąk czy jednorazowe rękawiczki" - dodano.

W zeszłym roku wyszukiwarka zarejestrowała ok. 3,5 mln odwiedzin, a od momentu jej uruchomienia było to ponad 4 mln odwiedzających. "To tak, jakby każdy warszawiak odwiedził ją więcej niż dwa razy" - wskazało miasto.

Prawie 80 proc. użytkowników to osoby korzystające z tego narzędzia więcej niż jeden raz. Głównymi użytkownikami wyszukiwarki byli warszawiacy, ale zaglądali do niej również mieszkańcy innych miast, np. Wrocławia, Katowic, Gdańska czy Poznania. Strona była odwiedzana także przez osoby spoza Polski – w 2020 r. informacji poszukiwało 7500 osób z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Wyszukiwarka SegregujNa5 wystartowała w listopadzie 2019 r. Za jej pomocą można sprawdzić, gdzie prawidłowo wyrzucić konkretny odpad. W wyniku wyszukiwania znajdujemy odpowiedź, do jakiego pojemnika powinniśmy wyrzucić odpad, a czasami także dodatkową podpowiedź - np. w przypadku blistrów po lekach jest to informacja, że przeterminowane leki oddajemy do punktu w aptece. Jeśli w wyszukiwarce nie ma szukanego przedmiotu, użytkownik może przesłać pytanie i wtedy pozycja ta powinna zostać dodana do bazy.

Miasto podkreśla, że zainteresowanie wyszukiwarką oraz prawidłową segregacją jest bardzo duże. "Dostaliśmy ponad 50 tys. pytań od mieszkańców na ten temat. Mieliśmy również dużo zapytań od innych samorządów, które chcą wprowadzić podobne narzędzie u siebie. To pokazuje, że projekt jest ważny i potrzebny mieszkańcom" - czytamy w komunikacie ratusza.

Jak wskazano, w ubiegłym roku do wyszukiwarki wprowadzono nową funkcjonalność, zgodnie z którą do opisów wybranych odpadów dodano informacje mówiące np. jak można te odpady wykorzystać ponownie czy jak przechowywać żywność, żeby dłużej była świeża. "Funkcjonalność ma ułatwić użytkownikom działanie zgodnie z zasadą less waste (czyli stylem życia zakładającym ograniczanie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum)" - napisano.