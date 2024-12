Spis treści

"Kogel-mogel", czyli fenomen polskiej kinematografii

Absolutnym fenomenem polskiego kina jest "Kogel-mogel". To film, który za każdym razem przyciąga przed telewizory rzeszę widzów, mimo tego, iż jego historia sięga końca okresu PRL-u. Pierwsza część produkcji powstała bowiem w 1988 roku i po natychmiastowym sukcesie, już po roku pojawiła się część druga tej serii "Galimatias, czyli kogel-mogel 2". Co ciekawe, to właśnie z produkcji reżyserii Romana Załuskiego pochodzi jakże kultowy tekst, który zapisał się w polskiej kulturze, a mianowicie - "Marian, tu jest jakby luksusowo".

Widzom bardzo podobał się scenariusz każdej z części - również tej ostatniej z 2019 roku - bowiem zawierał porządną dawkę humoru oraz sporo dynamicznych zwrotów akcji. Dużą rolę odegrali jednak także sami aktorzy, którzy przedstawili obrazek siermiężnej rzeczywistości tamtych lat oraz pokazali ułamek innego świata - jakby luksusowego.

Do dziś wielu wiernych fanów tej serii z łezką w oku wspomina historię Kasi Solskiej, czyli młodej dziewczyny z prowincji, która wyjeżdża do Warszawy na studia, by uniknąć niechcianego małżeństwa. W drugiej części filmu "Galimatias, czyli kogel-mogel II", Kasia wraz z wybrankiem serca przeprowadza się do domu, który stał się już ikonicznym elementem filmu. Gdzie ten jednak się znajduje i jak wygląda?

Jak dziś wygląda dom Kasi i Pawła Zawadów z "Kogla-Mogla"? Mamy zdjęcia!

Dom Kasi i Pawła Zawadów z "Kogla-Mogla" to - tak jak wspominaliśmy - jeden z najbardziej ikonicznych elementów owej produkcji. Fani filmu bardzo dobrze kojarzą kultowy budynek, lecz mało kto wie, gdzie konkretnie się znajduje. Okazuje się, że zlokalizowany jest we wsi Nowe Ręczaje, położonej w powiecie wołomińskim. Jak jednak przedstawia się po latach? Choć wydaje się to wręcz niemożliwe, to jednak obiekt i jego okolica praktycznie w ogóle się nie zmieniły. Ażurowy płot do dziś ogradza działkę, a elewację pokrywa czerwona cegła.

