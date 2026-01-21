Gigantyczne kwoty po kolędzie. Parafie chwalą się zbiorami z kopert

Wizyta duszpasterska, czyli kolęda, to tradycja, podczas której Polacy przekazują duchownym koperty z datkami.

Niektóre parafie pochwaliły się rekordowymi kwotami zebranymi podczas tegorocznej kolędy.

Zebrane fundusze są przeznaczane na remonty kościołów, cele duszpasterskie i diecezjalne.

Kolędy w Polsce to ważna tradycja dla wiernych, którzy w wyznaczonym dniu na przełomie grudnia i stycznia przyjmuja w swoje progi księdza. Podczas spotkania rozmawiają, zacieśniają więzi oraz przeprowadzają wspólną modlitę. Zazwyczaj zwieńczeniem wizyty duszpasterskiej jest przekazanie księdzu koperty wypełnionej banknotami. To, ile kto włoży zależy od możliwości finansowych, jednak zazwyczaj kwoty nie są niskie. W ostatnim czasie pisaliśmy już o tym, ile średnio Polak wkłada do koperty po kolędzie i sami byliśmy zdziwieni - więcej o tym tutaj: Tyle Polacy dają księdzu po kolędzie. 200 zł jest już standardem? Jak więc można się domyślać, ofiary zebrane przez niektóre parafie mogły być naprawdę wysokie. W sieci powoli pojawiają się pierwsze liczby i nie da się ukryć, że w części regionów katolicy sa bardzo hojni!

Udana kolęda 2026. W tych miejscach parafie zebrały spore sumy

Ile Polacy wrzucali do kopert po kolędzie 2026? Pierwsze sygnały już pojawiają się w sieci. Dokładną kwotą, jaką udało się zebrać podzieliło się m.in. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Zakopane-Krzeptówki, które zakończyło wizyty duszpasterskie z wynikiem 47 120 zł. Dodatkowo w "skarbonce" pojawiły się także pieniądze z innych walut.

W minioną środę zakończyliśmy czas wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. Bywało, że czasem nie zastaliśmy kogoś w domu. W związku z tym, jeśli ktoś chciałby jeszcze przyjąć księdza w swoim domu, prosimy o kontakt w zakrystii Sanktuarium a za wszystkie spotkania i wspólną modlitwę składamy serdeczne Bóg zapłać. Równie serdecznie dziękujemy za złożone ofiary podczas wizyty duszpasterskiej a były one na poziomie 47 120 zł, 100 franków szwajcarskich i 50 euro - podało na swojej stronie internetowej Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Zakopane-Krzeptówki.

Myślicie, że 47 tys. zł zebranych po kolędzie to duża kwota? Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że były miejsca, w ktorych ta była o wiele wyższa. Tak jak np. w katedrze w Siedlcach, gdzie w tym roku udało zebrać się aż 234 115 zł!

Dziękujemy za złożone ofiary 234 115 zł, które będą przeznaczone na inwestycje w naszej parafii. Pieniądze te zostały już zdeponowane w banku - poinformowała katedra w Siedlcach, cytuje portal Fakt.pl.

Podobną kwotę opiewającą na ponad 200 tys. zł zebrała również parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Tam duchowni otrzymali od wiernych w kopertach 201 820 zł.

Na co idą pieniądze z kolędy?

Zazwyczaj pieniądze zebrane podczas wizyt duszpasterskich przekazywane są m.in. na remonty kościołów. Naprawa dachu, ogrzewania czy elewacji w świątyniach to nie lada wyzwanie finansowe, jednak jeśli parafie zebrały ponad 200 tys. zł to z pewnością taki budżet już na coś wystarczy. Oprócz remontów ofiary z kolęd są przekzywane także na inne cele duszpasterskie i diecezjalne, w tym np. wsparcie seminariów, kurii, księży emerytów czy organizację rekolekcji

