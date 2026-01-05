Gigantyczne opóźnienia pociągów! WTP wprowadza nadzwyczajne zasady dla pasażerów

Poważne utrudnienia na kolei pod Warszawą

Pasażerowie kolei pod Warszawą mają dziś wyjątkowo trudny poranek. Na szlakach kolejowych występują poważne utrudnienia w ruchu, które dotknęły zarówno pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich. Informacje o opóźnieniach publikuje między innymi Portal Pasażera.

Jednym z najbardziej problematycznych miejsc jest linia SKM S2. Jak poinformowała SKM w oficjalnym komunikacie: − Z powodu awarii rozjazdu, na stacji Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Utrudnienia dotyczą wszystkich przewoźników korzystających z tej infrastruktury, co dodatkowo potęguje chaos.

To jednak nie koniec problemów. Duże opóźnienia notowane są również na południe od stolicy. Jak wynika z danych Portalu Pasażera, dwa pociągi Kolei Mazowieckich jadące z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej mają opóźnienia odpowiednio ponad 100 oraz ponad 60 minut. Przyczyną jest usterka urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie stacji Czachówek Wschodni.

Pogoda pogarsza sytuację

Sytuacji nie poprawia pogoda. Kolejarze ostrzegają, że opóźnienia mogą się nasilać w związku z ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW. Chodzi o możliwość wystąpienia intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.

− W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów − informuje Portal Pasażera.

W odpowiedzi na utrudnienia Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadził ułatwienia dla pasażerów. ZTM poinformował, że do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej na obszarze Warszawskiego Transportu Publicznego. To dobra wiadomość dla podróżnych, którzy szukają alternatywnych sposobów dotarcia do pracy czy szkoły.

Kolejarze apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów i sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów na Portalu Pasażera. Utrudnienia mogą potrwać, a sytuacja na torach pozostaje dynamiczna.

