Zatrzymano 29-letniego podpalacza! Może spędzić wiele lat za kratkami

Zieleniec. Policjanci zatrzymali 29-letniego podpalacza

Strażacy z pożarami w Zieleńcu zmagali się od blisko czterech lat! Służby próbowały wszystkimi metodami spowodować, by te, tak często nie wybuchały. Ogień, który pojawiał się w na terenach zalesionych wzbudzał niepokój mieszkańców oraz powodował gigantyczne szkody w ściółce leśnej i drzewostanie. Funkcjonariusze policji traktowali sprawę priorytetowo!

Dzięki współpracy tak wielu służb, pod koniec minionego roku ustalono sprawcę niektórych pożarów, które wybuchały w okolicy. – Mundurowi zatrzymali 29-letniego mężczyznę mieszkańca powiatu węgrowskiego, który przyznał się do podpalenia ściółki leśnej we wrześniu 2022 roku w lesie na terenie Zieleńca. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8 – przekazała mł. asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.

Prokuratura zastosowała wobec zatrzymanego dozór policyjny. Mężczyznę czeka teraz sprawa w sądzie.