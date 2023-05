Metry od katastrofy! Dron naruszył przestrzeń powietrzną lotniska

i Autor: SHUTTERSTOCK Gigantyczny dron naruszył przestrzeń powietrzną nad lotniskiem. Mogło dojść do przeraźliwej katastrofy!

Dziennikarze „TVN” dotarli do przerażającego nagrania z wieży na lotnisku Chopina w Warszawie. Niezidentyfikowany dron wielkości szybowca minął o około 30 metrów lądujący samolot LOT-u. Do incydentu doszło w sobotę, 13 maja. Mogło dojść do gigantycznej tragedii. Co by się stało, gdyby maszyna zderzyła się z samolotem?