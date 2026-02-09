Głosuj na Super Pączka 2026! Świętuj z nami Tłusty Czwartek.

Tłusty Czwartek 2026

Tłusty Czwartek, czyli dzień rozpusty i obżarstwa, to w polskiej tradycji preludium do Wielkiego Postu. W tym dniu królują pączki i faworki, smażone w głębokim tłuszczu i obficie posypane cukrem pudrem lub polane lukrem. Ulice wypełniają się zapachem słodkości, a kolejki do cukierni zdają się nie mieć końca. To dzień, w którym dieta odchodzi na bok, a tradycja nakazuje zjeść jak najwięcej, by zapewnić sobie szczęście i pomyślność w nadchodzącym roku. Tłusty Czwartek to radosne święto, celebrujące smaki i zapowiadające nadchodzący czas refleksji. W tym roku wypada 12 lutego.

Wybieramy Super Pączka 2026!

To już kolejny raz, gdy jednoczymy się z pączkożercami i wybieramy Super Pączka 2026. W 2023 r. i 2024 r. tytuł warszawskiego Super Pączka uzyskały te produkowane przez wawerską cukiernię „Meryk”. W zeszłym roku zrobiliśmy przerwę od głosowania (przyznajemy się, zbyt mocno pochłonęło nas jedzenie pączków i faworków!), ale teraz wracamy z nową energią do smakowania i szukania najlepszego pączka w Warszawie!

Będzie dyplom w złotej ramie

Sprawdźmy razem, czy gusta Warszawiaków i Warszawianek się zmieniły. Tuż przed Tłustym Czwartkiem, odpowiedzmy sobie wspólnie na pytanie: pączek z której stołecznej cukierni jest najsmaczniejszy?

Gdy poznamy wyniki konkursu, wyrób zwycięskiej cukierni uzyska tytuł Super Pączka 2026! Zaświadczać o tym będzie specjalnie przygotowany przez naszą redakcję dyplom, oprawiony w złotą ramę, który przekażemy właścicielom cukierni.

Zagłosuj na Super Pączka 2026!

Głosowanie już ruszyło i potrwa do wtorku, 10 lutego do godz. 23:59. Swój głos można oddać w sondzie zamieszczonej pod tym artykułem. Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Sonda Głosuj na Super Pączka 2026 Będzie Dobrze – ul. Puławska 23/25 Cała w Mące – ul. Zygmunta Krasińskiego 18 Ciastko z dziurką – ul. Wilcza 26 Cukiernia Irena – ul. Zakopiańska 20 Cukiernia Meryk – ul. Patriotów 125 Cukiernia Pawłowicz – ul. Chmielna 13 Hrabina Chce Jeść – ul. Cieplarniana 25F Kukułka – ul. Mokotowska 52 Lukullus - ul. Mokotowska 52A Manufaktura Pączków – ul. Drwęcka 18 Pączkarnia z Tradycją - M. M. Wolińscy - ul. Grójecka 78 Pracownia Cukiernicza "Zagoździński" – ul. Górczewska 15 Słodki Słony – ul. Mokotowska 45 Smaki Warszawy – ul. Poznańska 23 Stary Dom – ul. Puławska 104 DEJ – ul. Płatnicza 57