Gostynin. Pijany agresor z siekierą i psami siał postrach w centrum miasta

Do mrożącego krew w żyłach incydentu doszło około godziny 14. Do policjantów dotarła informacja o mężczyźnie, który chodzi po ulicy z siekierą w ręku i dwoma groźnymi psami. Patrol napotkał go w rejonie Parku im. Józefa Piłsudskiego. 32-latek zaczął grozić mundurowym. Na szczęście funkcjonariuszom udało się w drodze negocjacji przekonać go, żeby odłożył ostry przedmiot. Wtedy go obezwładnili i zakuli w kajdanki. Policjanci zawieźli go do policyjnej celi, gdzie wytrzeźwiał. Teraz czeka ją go poważne zarzuty w prokuraturze za kierowanie gróźb karalnych przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Awantura w pizzerii. W ruch poszły krzesła

Dzień wcześniej doszło do innego brutalnego incydentu. W Sochaczewie dwie grupy zwaśnionych kibiców rozpętały w lokalu gastronomicznym regularną bitwę. W ruch poszły krzesła i ciężkie przedmioty. Zajście uwieczniła kamera. Nagranie zobaczysz TUTAJ.