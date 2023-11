Sochaczew. Ostra zadyma w pizzerii. W ruchu poszły krzesła i stoły

O bójce w lokalu gastronomicznym informuje lokalny portal tusochaczew.pl. Jak wynika z relacji dziennikarzy serwisu, karczemna awantura wybuchła w piątek, 10 listopada w lokalu należącym do sieci pizzerii Da Grasso. Młody mężczyzna należący do fanów klubu Widzew Łódź obchodził tego dnia swoje urodziny. Razem z kolegami przyszedł więc świętować przy włoskich plackach. Wtedy do knajpy wpadła nagle grupa zamaskowanych osób. Chuligani w czarnych dresach i kominiarkach zaczęli regularną bitwę. Z informacji zebranych przez portal wynika, że była to grupa pseudokibiców Legii Warszawa. Niektórzy z nich mieli bowiem na swoich ubraniach emblematy z logo warszawskiego klubu.

Awantura przybrała bardzo gwałtowny charakter. Obie strony używały jako broni wszystkiego, co wpadło im w ręce. Po sali restauracyjnej zaczęły latać krzesła. W pewnym momencie jeden z uczestników rzucił czymś ciężkim w kierunku okna. Rozbite szkło rozprysło się po posadzce. Na podłodze zostały ślady krwi. Teraz uczestników chryi szuka policja.

