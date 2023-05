Bójka na Poniatówce w Warszawie

W okolicach 13 doszło do bójki na plaży Poniatówka na Pradze-Południe. - Otrzymaliśmy informacje na temat nieporozumienia, do którego doszło pomiędzy dwiema grupami osób. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Zatrzymaliśmy pięć osób. Będziemy wyjaśniać okoliczności i wszystko to, co związane z tym zdarzeniem - skomentowała w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Joanna Węgrzyniak z praskiej policji.

Awanturnicy użyli noża?

Zupełnie inne światło na tę sprawę rzucają informacje zdobyte przez naszego reportera. Udało mu się bowiem porozmawiać ze świadkami zdarzenia. - Doszło do przepychanki pomiędzy grupą Polaków a Ukraińcami. Jedna osoba została dwukrotnie dźgnięta nożem, policjanci zatrzymali łącznie pięć osób. Do szpitala trafił poszkodowany z dwiema kłutymi ranami oraz dwie kolejne osoby z drobnymi urazami twarzy i ciała - słyszymy.