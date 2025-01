Gotuj z Rafałem Trzaskowskim! Prezydent Warszawy zaprasza do kuchni

Ciężarówka z bydłem wpadła do rowu na S8. Zwierzęta rozbiegły się po drodze

Spis treści

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to coroczne święto dobroczynności, które łączy Polaków w jednym celu – pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 33. Finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia 2025 roku, a Allegro, jak co roku, angażuje się w zbiórkę, organizując charytatywne aukcje.

Jedną z nich jest warsztat kulinarny z Rafałem Trzaskowskim – prezydent Warszawy zaprasza zwycięzcę licytacji do wspólnego gotowania w profesjonalnej przestrzeni CookLab na Targowej 66. To niezwykła okazja, by spędzić czas w towarzystwie polityka i jednocześnie wesprzeć WOŚP.

Jak wziąć udział w licytacji?

Aby mieć szansę na udział w warsztacie, wystarczy:

Wejść na stronę Aukcje Allegro dla WOŚP

Znaleźć ofertę "Warsztaty kulinarne z Rafałem Trzaskowskim"

Wziąć udział w licytacji i zaproponować najwyższą kwotę

Licytacja potrwa do 33. Finału WOŚP, czyli do 26 stycznia 2025 roku, a zwycięzca będzie miał czas do 31 lipca 2025 roku, aby zrealizować nagrodę.

To wydarzenie nie tylko łączy pasję do gotowania z pomocą potrzebującym, ale także pokazuje, że WOŚP angażuje się w różne obszary życia – od medycyny po kulturę i kulinaria!

Dlaczego warto licytować?

Wsparcie dla WOŚP – każda złotówka trafia na sprzęt medyczny dla szpitali

Wyjątkowe spotkanie z Rafałem Trzaskowskim

Przygoda kulinarna w profesjonalnej kuchni

Świetna okazja, by zrobić coś dobrego i przeżyć niezapomniane chwile