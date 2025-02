Gretchen żyje i się ukrywa? Szokująca teza. Wstrząsające zeznania świadków w sprawie Karla Pfeffera

KOLEJNA ROZPRAWA SĄDOWA

Gretchen żyje i się ukrywa? Szokująca teza. Oskarżony o zabójstwo swojej mamy Karl Pfeffer znowu przed sądem

Młody pół-Amerykanin, pół-Polak jest oskarżony o to, że udusił swoją matkę Gretchen (68 l.), rozczłonkował jej zwłoki i wrzucił do Wisły. Taką wersję przedstawiał on sam w pierwszym procesie. Po apelacji wycofał wszystkie wcześniejsze zeznania. A w rozprawach coraz częściej pada pytanie: Czy to możliwe, by Gretchen wciąż żyła?!