BRUTALNY ATAK

Grodzisk Mazowiecki. Śmiertelny atak nożownika w centrum miasta. Szokujące informacje o sprawcy

W centrum Grodziska Mazowieckiego, obok stacji PKP, doszło do bójki pomiędzy dwoma mężczyznami. Jeden z nich wyjął nóż i zadał 31-letniemu koledze kilkanaście ciosów nożem. Sprawca został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Tworkach, gdzie usłyszał zarzuty. To jednak nie wszystko.