Groza na Lotnisku Chopina w Warszawie. Wsiadł na pokład i powiedział, że ma siekierę

Warszawa. "Niefortunny żart" na lotnisku

Do incydentu doszło w sobotę (10 maja 2025 roku) na Lotnisku Chopina w jednym z gejtów, przed planowanym rejsem do Larnaki na Cyprze. 49-latek, podczas wejścia na pokład, poinformował obsługę naziemną przewoźnika, że posiada przy sobie siekierę. To miał być żart, jednak nikogo nie rozśmieszył.

Przeszukanie i mandat

Wkrótce i podróżnemu nie było do śmiechu. Zgodnie z procedurami, do akcji wkroczyli funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa–Okęcie. Kontrola potwierdziła, że mężczyzna "tylko żartował".

"49-latek został doprowadzony do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, gdzie przeprowadzono z nim czynności w związku z wykroczeniem z art. 210 ust. 1 pkt 5a Ustawy – Prawo lotnicze. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Dodatkowo przewoźnik podjął decyzję o wycofaniu go z rejsu" - przekazał Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Wszelkie żarty dotyczące posiadania niebezpiecznych przedmiotów, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa lotniczego, są traktowane z pełną powagą i mogą skutkować konsekwencjami prawnymi oraz zakazem kontynuowania podróży.