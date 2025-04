Groza pod Wyszkowem. Poznali się w sieci, wszedł do jej domu i zaczął dusić

ZROBIŁ TO ZA 300 ZŁOTYCH?!

Wyszków. Znajomość z portalu internetowego zamieniła się w koszmar

Trzy tygodnie temu 55-letnia mieszkanka powiatu wyszkowskiego nawiązała znajomość z 52-letnim poznaniakiem na jednym z portali społecznościowych. Niestety, to, co zaczęło się niewinnie, szybko przerodziło się w koszmar. Podczas weekendowego spotkania doszło do poważnej kłótni, po której kobieta postanowiła zakończyć tę relację.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Adorator" nie zniósł odrzucenia

Mężczyzna nie chciał pogodzić się z decyzją kobiety i nie zamierzał opuścić jej domu. Zdesperowana 55-latka wezwała na miejsce patrol policji. Funkcjonariusze interweniowali i wyprowadzili agresora z posesji. Wydawało się, że to koniec problemów, ale najgorsze miało dopiero nadejść.

Po kilku godzinach 52-latek wrócił! Wyważył drzwi balkonowe i wtargnął do domu kobiety. 55-latka, słysząc hałas, schroniła się w sypialni na piętrze i natychmiast zadzwoniła na policję. Niestety, napastnik dopadł ją, zaciągnął do kuchni i zaczął dusić, grożąc pozbawieniem życia!

Na szczęście policjanci błyskawicznie zareagowali na wezwanie. Po przybyciu na miejsce obezwładnili 52-latka, przerywając jego brutalny atak. Mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany – miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Zarzuty i areszt

Napastnik usłyszał już prokuratorskie zarzuty, w tym kierowania gróźb karalnych, naruszenia miru domowego, uszkodzenia mienia i naruszenia nietykalności cielesnej. „Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności” – informuje mł. asp. Ilona Puścian z komendy policji w Wyszkowie. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Pamiętajcie! Internetowe znajomości mogą być niebezpieczne. Uważajcie na to, komu ufacie.