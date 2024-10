40-latek z bronią palną próbował wmieszać się w tłum kibiców

"Obywatel Grecji usłyszał zarzuty dotyczące posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia, a także posługiwania się podrobionym dowodem osobistym. Natomiast obywatel Gruzji usłyszał zarzut ukrywania nienależącego do niego prawa jazdy. 40-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast 35-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2" - informuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała.