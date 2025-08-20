Groźne zderzenie na Mokotowie! Ranny kierowca skutera w szpitalu [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-20 21:28

Do groźnego wypadku doszło w środę, 20 sierpnia, na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Warszawie. Na Mokotowie, u zbiegu Alei Niepodległości i ulicy Woronicza, audi zderzyło się ze skuterem. Kierowca jednośladu trafił do szpitala.

  • Na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Woronicza w Warszawie doszło do zderzenia samochodu osobowego ze skuterem.
  • Kierująca Audi, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa, powodując wypadek, w którym ranny został kierowca skutera.
  • Kolizja spowodowała poważne utrudnienia w ruchu i korki w tej części Mokotowa.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta kierująca samochodem marki Audi jechała Aleją Niepodległości od strony centrum. Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo w ulicę Woronicza nie ustąpiła pierwszeństwa i doprowadziła do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka skuterem. Jednoślad poruszał się w stronę centrum, a jego kierowca nie miał możliwości uniknięcia kolizji.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca skutera doznał obrażeń wymagających interwencji medycznej. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy, a następnie przetransportował go do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się poszkodowany.

Na skrzyżowaniu pracowali również strażacy, policja oraz przedstawiciele nadzoru ruchu. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a funkcjonariusze policji rozpoczęli czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku. Zabezpieczono także ślady, które mogą być istotne dla dalszego postępowania.

Wypadek na Mokotowie. Kierowca skutera trafił do szpitala
10 zdjęć

Kolizja spowodowała poważne utrudnienia w ruchu. W rejonie skrzyżowania Alei Niepodległości i Woronicza tworzyły się korki, a kierowcy musieli liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu.

Śledczy ustalają, czy wypadek mógł być wynikiem nieprawidłowej oceny sytuacji na drodze, czy też nieuwagi kierującej audi. Na razie wiadomo jedynie, że to właśnie ona doprowadziła do zderzenia.

