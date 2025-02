Walentynki w stolicy trwają przez cały weekend! Co robić z ukochaną osobą w Warszawie? Podpowiadamy

To nagranie z Kampinoskiego Parku Narodowego wywołało burzę. "Obszar ścisłej ochrony"

co się stało?

Warszawa. Karambol w Alejach Jerozolimskich

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek, 14 lutego, tuż przed godz. 15. W Alejach Jerozolimskich doszło do karambolu, w którym uczestniczyło wiele samochodów osobowych. - Do zdarzenia z udziałem siedmiu samochodów osobowych doszło na wysokości Dworca Zachodniego - powiedział Radiu Eska sierż. sztab. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w stojące w korku pojazdu zaczęły uderzać inne samochody. Jedno z aut niemal wyleciało na przeciwległą jezdnię, ale na szczęście zatrzymało się na plastikowych zaporach.

Reszta pojazdów dosłownie zbiła się ze sobą, tworząc kotłowaninę samochodów. W części z nich byli zakleszczeni kierowcy i pasażerowie.

St. asp. Bogdan Smoter z miejskiej komendy Straży Pożarnej przekazał, że trzy osoby były badane na miejscu przez zespoły ratownictwa medycznego.

- Ostatecznie dwie osoby trafiły do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażają ich życiu - dodał sierż. sztab. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu przez kilka godzin trwała akcja służb ratunkowych i policji. W okolicy tworzyły się potężne korki.

Do karambolu doszło na jezdni w kierunku Poznania. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 127, 154, 158, 159, 167, 172, 182, 184, 187, 517, 523, 717, 817.