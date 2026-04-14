Groźny wypadek na Mokotowie. Na miejscu służby, kierowcy utknęli w korku

Maria Hędrzak
2026-04-14 22:42

We wtorek, 14 kwietnia na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym samochód ciężarowy. Jadący trasą kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, na miejscu zdarzenia pracowały służby.

Galeria zdjęć 15

Do wypadku doszło przed godz. 17:00 na mokotowskiej ulicy Marynarskiej. Co możecie zobaczyć na zdjęciach w dołączonej do tekstu galerii, zderzyły się tam trzy pojazdy - motocykl, samochód osobowy oraz ciężarówka. 

Jak poinformował Miejski Reporter, wstępne ustalenia wskazują na to, że wszystko zaczęło się od zderzenia samochodu ciężarowego z osobówką podczas zmiany pasa. Drugi z wymienionych pojazdów miał wtedy uderzyć w motocykl, po czym wjechać w barierki.

Na miejscu pracowały służby, które będą teraz ustalać dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Jedna osoba, czyli motocyklista, który upadł na jezdnię, został przewieziony do szpitala. 

Wypadek spowodował spore utrudnienia na trasie. Ze względu na zablokowanie dwóch pasów ruchu, w kierunku Okęcia utworzył się korek.

Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
WYPADEK