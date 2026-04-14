Groźny wypadek na Mokotowie. Na miejscu służby, kierowcy utknęli w korku

Wypadek z udziałem trzech pojazdów na Mokotowie

Do wypadku doszło przed godz. 17:00 na mokotowskiej ulicy Marynarskiej. Co możecie zobaczyć na zdjęciach w dołączonej do tekstu galerii, zderzyły się tam trzy pojazdy - motocykl, samochód osobowy oraz ciężarówka.

Jak poinformował Miejski Reporter, wstępne ustalenia wskazują na to, że wszystko zaczęło się od zderzenia samochodu ciężarowego z osobówką podczas zmiany pasa. Drugi z wymienionych pojazdów miał wtedy uderzyć w motocykl, po czym wjechać w barierki.

Na miejscu pracowały służby, które będą teraz ustalać dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Jedna osoba, czyli motocyklista, który upadł na jezdnię, został przewieziony do szpitala.

Wypadek spowodował spore utrudnienia na trasie. Ze względu na zablokowanie dwóch pasów ruchu, w kierunku Okęcia utworzył się korek.

