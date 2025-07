Guns N' Roses w Warszawie 2025. Jak dojechać i wrócić z koncertu na PGE Narodowym?

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że w sobotę o godzinie 19:15 na Stadionie PGE Narodowym rozpocznie się koncert Guns N’ Roses. Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy oraz tysięcy fanów, którzy tłumnie przybędą na to spektakularne wydarzenie. Policja apeluje, aby na bieżąco zgłaszać każdą podejrzaną lub niepokojącą sytuację.

Już od godz. 16 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Ruch zostanie wstrzymany w obszarze pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych, ulicą Wał Miedzeszyńskim, a także między aleją Stanów Zjednoczonych a ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Utrudnienia potrwają do godz. 19. Wyłączenie ruchu nie dotyczy pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów i autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Policjanci będą kierowali ruchem w newralgicznych miejscach, wskazywali trasy alternatywne oraz koordynowali system parkingowy dla fanów przyjeżdżających własnymi samochodami.

Około godziny 22:45 zostanie zamknięta aleja Zieleniecka na odcinku od Targowej do ronda Waszyngtona − przejadą tam tylko autobusy komunikacji miejskiej. Z kolei po koncercie, około godziny 23, stołeczna policja może zdecydować o czasowym zamknięciu mostu Poniatowskiego wraz z Alejami Jerozolimskimi. Ponownie, szczegółowe decyzje podejmowane będą „w zależności od sytuacji”. Ponadto, w komunikacie policji podkreślono: „Apelujemy, aby na bieżąco informować policjantów o niepokojących sytuacjach” oraz „Na stadion najlepiej wybrać się Warszawskim Transportem Publicznym”.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

− W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 16:00 do zakończenia rozwozu uczestników, autobusy linii 102 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli zamknięte zostaną Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 102, 135, 146, 147 i 202. Autobusy 102 i 202 będą jeździły Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 do Dworca Wschodniego al. Zieleniecką. Jeśli autobusy wracające w kierunku Falenicy i Starej Miłosny nie będą mogły skręcić w lewo w al. Zieleniecką na wysokości skrzyżowania z Zamoyskiego, to zawrócą na wysokości Brzeskiej i w ten sposób dojadą do al. Zielenieckiej − przekazali przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

− Tramwaje linii 22 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza. Po drugiej stronie Wisły tramwaje linii 24 będą kursować z Gocławka na pętlę Ratuszowa ZOO i będzie można w nie wsiąść w al. Waszyngtona i w al. Zielenieckiej. Na Pradze tramwaje linii 22 będą kursowały w pętli - do i z ronda Wiatraczna − dodaje ZTM Warszawa.

Poza tym na Wiatraczną dojadą również tramwaje linii 78, które ruszą z pętli Kawęczyńska-Bazylika, a po drugiej stronie Wisły dojadą do pl. Starynkiewicza. Linia 9 będzie miała objazd mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Jeśli tramwaje nie będą mogły jeździć mostem Poniatowskiego, na trasę ruszy autobusowa linia zastępcza Z99, która połączy Wiatraczną − mostem Łazienkowskim − z pl. Narutowicza.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 również ominą zamknięty fragment tras tą samą przeprawą.

Ratusz tradycyjnie zachęca uczestników koncertu, aby wybrali się na wydarzenie komunikacją miejską. Najszybszym środkiem transportu jest oczywiście metro na linii M2. Tuż po koncercie uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509, które dowiozą pasażerów na Winnicę i na Gocław, oraz 138, które dojadą do Bokserskiej. Częściej będzie również jeździło metro na linii M2.