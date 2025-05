Święto Saskiej Kępy w Warszawie. Plejada gwiazd i liczne koncerty

URATOWALI GO

XVII Święto Saskiej Kępy w Warszawie

XVII Święto Saskiej Kępy (od godz. 11 do 22) odbędzie się pod hasłem „Pogoda na szczęście”. Główne wydarzenia odbywać się będą na głównej części ulicy Francuskiej - od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców. O godz.14 sprzed sceny przy ul. Obrońców wyruszy - już tradycyjnie - kolorowa, radosna parada, którą w tym roku poprowadzi Orkiestra na Dużym Rowerze i artyści z teatru Sztuka Ciała. Wspólne odśpiewanie przeboju „Malgośka” Maryli Rodowicz do słów Agnieszki Osieckiej zainauguruje koncerty na dwóch scenach.

Na scenie przy Obrońców wystąpią Magdalena Smalara, Aga Zaryan, Big Bike Orchestra i Artur Żmijewski w koncercie piosenek Leonarda Cohena. A na scenie przy rondzie Waszyngtona można będzie posłuchać Marcina Januszkiewicza w przebojach patronki Saskiej Kępy zebranych w koncert „Osiecka po męsku”. Natalia Sikora swoim mocnym, niepowtarzalnym głosem zaśpiewa piosenki Tiny Turner a na finał młodzież będzie się bawić przy przebojach Oskara Cymsa, a ci nieco starsi – przy hitach Andrzeja Piasecznego.

Strefa Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie już za kilka dni. Te ulice są lub będą jak nowe

Nie tylko koncerty

Ale Święto Saskiej Kępy to nie tylko muzyka. Na odcinku od Lipskiej do Berezyńskiej można będzie się najeść na Targu Śniadaniowym. - W programie jest też kiermasz artystyczny z rękodziełem, biżuterią i ceramiką autorstwa znanych artystów i rzemieślników, także z Saskiej Kępy – zachęca burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski.

Tegoroczny gadżet Święta Saskiej Kępy to błękitna bandamka zaprojektowana przez Andrzeja Pągowskiego.

Oczywiście w związku z sobotnią imprezą, obowiązywać będą objazdy dla aut prywatnych i autobusów oraz zakazy parkowania w okolicy. Zmiany obejmą ul. Lipską, Berezyńską, Gruzińską, Walecznych i Obrońców. Ulica Francuska zostanie zamknięta już w piątek o godz. 18.