Gwałtowne hamowanie autobusu. Pasażer gruchnął głową w szybę

i Autor: Canva Pro

PRZEŻYŁ KOSZMAR

Gwałtowne hamowanie autobusu. Jeden z pasażerów gruchnął o ziemię. Uderzył głową w szybę

plis | PAP 16:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do groźnej sytuacji w autobusie miejskim doszło we wtorek, 26 września. Gwałtowne hamowanie pojazdu zakończyło się wizytą w szpitalu jednego z pasażerów. Mężczyzna gruchnął na ziemię, wcześniej uderzając głową o szybę. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.