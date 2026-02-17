Historyczna transakcja w Warszawie. Cena za metr zwala z nóg

Luksus, który kosztuje fortunę

To wiadomość, która zelektryzowała branżę. Agencja Partners International poinformowała we wtorek o sprzedaży apartamentu w historycznej kamienicy Ordynackiej w Śródmieściu. Nabywca zdecydował się wyłożyć na stół aż 21 mln zł za penthouse o powierzchni 234 m². Matematyka jest tu bezlitosna i jednocześnie imponująca - daje to niemal 90 tys. zł za metr kwadratowy. Jak podkreślono, to najwyższa cena za metr kwadratowy apartamentu w Polsce.

Czy to najdroższy lokal w historii?

Najdroższy apartament znajduje się przy ul. Okólnik 11, w kamienicy z początku XX wieku. Agencja zdradza, że do lokalu przynależy taras, z którego rozpościera się panoramiczny widok na Wisłę i stolicę. Jak ta transakcja wypada na tle innych rekordów? Przypomnijmy, że w 2025 r. sprzedano apartament na warszawskiej Woli za kwotę 30 mln zł, jednak tam metraż był znacznie większy, co dało "jedynie" ok. 50 tys. zł za metr. Rok wcześniej rekord padł w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów, gdzie metr kosztował ok. 57 tys. zł.

Perła architektury z burzliwą przeszłością

Gdzie dokładnie znajduje się to wyjątkowe miejsce? Kamienica Ordynacka to neoklasycystyczny budynek przy ul. Okólnik 11 i 11A. Ukończona w 1912 r., była jedną z pereł ówczesnej Warszawy. W latach 1911-1912 właścicielka posesji przy ul. Okólnik - księżna Maria Ludwika Czartoryska - sfinansowała budowę bliźniaczych budynków, oznaczonych początkowo numerami 13 i 15, a dziś odpowiednio 11 i 11A. Kamienica wraz z Biblioteką Ordynacji Krasińskich oraz domem Lubomirskiej pomiędzy Szczyglą a Okólnikiem stanowiły jedną całość.

Historia tego miejsca naznaczona jest jednak dramatem wojny - bomba lotnicza zburzyła narożnik, a ogień strawił drewniane poddasze i oficyny. Mury jednak przetrwały bombardowania z 1939 r. i późniejsze walki. Dopiero w 2011 r. rozpoczął się nowy rozdział dla tego miejsca. Dzięki rewitalizacji odbudowano dach mansardowy i zniszczony narożnik, przywracając ulicy dawny blask.

