Horror na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją

Alicja Franczuk
2026-02-10 20:58

Tragiczny wypadek na krajowej "50". W zderzeniu czołowym dwóch aut osobowych w Słomczynie (pow. grójecki) zginęły dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala. Droga krajowa w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach.

i

Słomczyn. Czołowe zderzenie dwóch aut

Zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu wpłynęło do służb o godz. 16:32 we wtorek, 10 lutego. Według wstępnych ustaleń na łuku drogi w Słomczynie (pow. grójecki) czołowo zderzyły się dwa auta osobowe - Dacia i Porsche. - W jednym podróżowały dwie osoby, w drugim tylko kierowca - przekazał w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. asp. Michał Maroszek.

i

Śmiertelny wypadek na krajowej "50"

Jak dodał strażak, pożar był tragiczny w skutkach. Zginęły dwie osoby podróżujące Dacią. Z kolei kierowca Porsche trafił do szpitala na dalsze badania.

i

Utrudnienia na krajowej "50"

Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym pięć zastępy straży pożarnej. Czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

Droga krajowa numer 50 jest zamknięta w obu kierunkach.

Wyciągał ciała ze spalonego auta. "Najpierw kierowcę, potem dziecko"
