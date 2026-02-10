Horror na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją

Słomczyn. Czołowe zderzenie dwóch aut

Zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu wpłynęło do służb o godz. 16:32 we wtorek, 10 lutego. Według wstępnych ustaleń na łuku drogi w Słomczynie (pow. grójecki) czołowo zderzyły się dwa auta osobowe - Dacia i Porsche. - W jednym podróżowały dwie osoby, w drugim tylko kierowca - przekazał w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. asp. Michał Maroszek.

i Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu/ Materiały prasowe

Śmiertelny wypadek na krajowej "50"

Jak dodał strażak, pożar był tragiczny w skutkach. Zginęły dwie osoby podróżujące Dacią. Z kolei kierowca Porsche trafił do szpitala na dalsze badania.

i Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu/ Materiały prasowe

Utrudnienia na krajowej "50"

Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym pięć zastępy straży pożarnej. Czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

Droga krajowa numer 50 jest zamknięta w obu kierunkach.

