Potworna zbrodnia

Horror na Mazowszu. Nie chciała dać synowi pieniędzy, dźgnął ją bagnetem prosto w serce!

Rodzinne nieporozumienia o pieniądze doprowadziły do awantury i rozrywającej serce tragedii. Rafał Z. (29 l.) w szale chwycił za bagnet i zadał swojej matce Jolancie Z. (†49 l.) kilka ciosów w klatkę piersiową! Gdy spostrzegł, co zrobił, uciekł z domu i ponad dobę ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy wpadł, przyznał się do zabójstwa.