W pobliżu stacji PKP Wesoła pociąg śmiertelnie potrącił kobietę, która wtargnęła na tory w miejscu niedozwolonym.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu pociągów między Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną, powodując utrudnienia dla pasażerów

Tragiczna śmierć na torach w Wesołej. Kobieta nie miała żadnych szans

Do tragedii doszło w piątek, 3 października około godziny 17:15. Jak informuje TVN Warszawa, kobieta z nieznanych przyczyn znalazła się na torach w miejscu, w którym absolutnie nie powinno jej być. Wtargnęła na linię kolejową wprost pod nadjeżdżający pociąg, który nie miał szans na wyhamowanie. Poszkodowana zginęła na miejscu.

– Do zdarzenia doszło o godzinie 17.15 na odcinku pomiędzy Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną. Osoba postronna poza przejściami i przejazdami wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. W związku ze zdarzeniem jest przerwa w ruchu – przekazał TVN Warszawa Karol Jakubowski z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, został unieruchomiony. Koleje Mazowieckie poinformowały o potężnych utrudnieniach. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna został całkowicie wstrzymany. Aby zminimalizować chaos, przewoźnik w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego podjął nadzwyczajne kroki.

- Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM/ZTM na obszarze 1 i 2 strefy biletowej. W pojazdach ZTM Warszawa (autobusy, metro, tramwaje, pociągi SKM Warszawa) honorowanie obowiązuje do odwołania – czytamy w oficjalnym komunikacie Kolei Mazowieckich.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.