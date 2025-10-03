Horror na torach w Wesołej. Kobieta weszła wprost pod pociąg

Adrian Teliszewski
2025-10-03 20:55

W okolicy stacji PKP w Wesołej pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Dramatyczne sceny rozegrały się w miejscu niedozwolonym, poza wyznaczonymi przejściami. Poszkodowana wtargnęła wprost pod rozpędzoną maszynę. Wypadek spowodował całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku między Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną, co doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego i ogromnych utrudnień dla tysięcy pasażerów wracających do domów.

  • W pobliżu stacji PKP Wesoła pociąg śmiertelnie potrącił kobietę, która wtargnęła na tory w miejscu niedozwolonym.
  • Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu pociągów między Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną, powodując utrudnienia dla pasażerów

Tragiczna śmierć na torach w Wesołej. Kobieta nie miała żadnych szans

Do tragedii doszło w piątek, 3 października około godziny 17:15. Jak informuje TVN Warszawa, kobieta z nieznanych przyczyn znalazła się na torach w miejscu, w którym absolutnie nie powinno jej być. Wtargnęła na linię kolejową wprost pod nadjeżdżający pociąg, który nie miał szans na wyhamowanie. Poszkodowana zginęła na miejscu.

Do zdarzenia doszło o godzinie 17.15 na odcinku pomiędzy Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną. Osoba postronna poza przejściami i przejazdami wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. W związku ze zdarzeniem jest przerwa w ruchu – przekazał TVN Warszawa Karol Jakubowski z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, został unieruchomiony. Koleje Mazowieckie poinformowały o potężnych utrudnieniach. Ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna został całkowicie wstrzymany. Aby zminimalizować chaos, przewoźnik w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego podjął nadzwyczajne kroki.

- Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM/ZTM na obszarze 1 i 2 strefy biletowej. W pojazdach ZTM Warszawa (autobusy, metro, tramwaje, pociągi SKM Warszawa) honorowanie obowiązuje do odwołania – czytamy w oficjalnym komunikacie Kolei Mazowieckich.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

