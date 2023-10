Horror pod Radomiem. Płyty meblowe zmiażdżyły nastolatka. Chłopak był nieprzytomny

CO TAM SIĘ STAŁO?!

Do sytuacji, o której wspominali dziennikarze portalu "echodnia.eu" doszło w czwartek, 19 października. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło po godzinie 9 rano. Informacja, którą usłyszeli, dotyczyła osoby przygniecionej płytą.

Poszkodowaną osobą okazał się być 17-letni chłopak, na którego spadły płyty meblowe. Stało się to na terenie, gdzie prowadzona była działalność produkcyjna. Nastolatek otrzymał tlen i został zabrany z miejsca tragedii śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec nie odzyskał przytomności do czasu jego transportu do szpitala.