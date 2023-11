i Autor: Shutterstock

DRAMAT

Horror podczas prac remontowych. 54-latek przeciął sobie szyję piłą elektryczną

To był nieszczęśliwy wypadek. Policjanci krótko po tym, jak wpłynęło do nich zawiadomienie, interweniowali i pomagali mężczyźnie, który przeciął sobie szyję piłą elektryczną. 54-latek został przetransportowany do szpitala.