Jak poinformował nas Maciej Czerski z Metra Warszawskiego, w okolicach godziny 10 doszło do zdarzenia z udziałem pasażera. – Metro kursuje w dwóch pętlach. Od stacji Kabaty do Politechniki i od stacji Plac Wilsona do Młocin – skomentował krótko rzecznik prasowy metra.

Stołeczna policja niestety odmówiła komentarza w tej sprawie. – Z uwagi na charakter zdarzenia nie wypowiadamy się na ten temat – słyszymy od zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu zdarzenia pojawił się fotoreporter „Super Expressu”, któremu udało się porozmawiać ze świadkami i służbami pracującymi na miejscu. To, co usłyszał, to istny horror! – Pod pociąg rzucił się mężczyzna. Straż pożarna pracuje na miejscu, przyjechały cztery jednostki. Trwa wyciągania zwłok spod składu pociągu – mówi.

Ratusz ujawnił miejsca prób samobójczych w stolicy

Ratusz w ostatnim czasie opublikował szokujące dane. W stolicy w miejscach publicznych od 2020 roku doszło aż do 157 samobójstw. Najwięcej – na mostach. Radny Jarosław Kaczyński z Koalicji Obywatelskiej proponuje ustawienie specjalnych tablic z numerem telefonów zaufania w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do tragedii. Zgadzacie się z takim pomysłem?

– Stołeczna Policja odnotowała na terenie miasta od 2020 roku do grudnia 2022 roku 157 zdarzeń kwalifikowanych jako samobójstwo do których doszło w miejscach publicznych oraz 42 zdarzenia kwalifikowane jako próba samobójcza – wylicza Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Na stacjach metra doszło do 14 tragedii.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

