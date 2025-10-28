Napadł na mężczyznę, wykorzystał seksualnie i ograbił. Horror w drodze z dyskoteki. Podejrzany zatrzymany

Zuzanna Sekuła
2025-10-28 9:39

Młody mężczyzna wracał z dyskoteki, gdy został brutalnie zaatakowany. Sprawca, pod pozorem zapytania o drogę, zwabił go w ustronne miejsce, gdzie dopuścił się rozboju, pobicia i innych strasznych czynów. Policja szybko zatrzymała 24-letniego podejrzanego. Usłyszał już zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu.

  • Młody mężczyzna wracający z dyskoteki w Warszawie padł ofiarą brutalnego ataku.
  • Sprawca podstępnie zwabił ofiarę, po czym dopuścił się rozboju, pobicia i czynności seksualnych.
  • Policja szybko zatrzymała 24-letniego podejrzanego, który trafił do aresztu.
  • W jakim stanie jest ofiara i co grozi sprawcy? Czytaj dalej, aby poznać szczegóły tej wstrząsającej sprawy.

Warszawa, Praga-Południe. Brutalny atak w drodze z dyskoteki

Młody mężczyzna wracał z dyskoteki. Niczego nieświadomy zgodził się pomóc nieznajomemu, który poprosił go o wskazanie drogi do centrum miasta. To był początek koszmaru. Jak informuje policja, mężczyzna nagle, bez żadnego powodu, zaatakował swojego przewodnika.

Bił go pięściami po twarzy, wbijał mu palce w oczy i doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej. Na tym nie koniec. Bandyta ukradł wszystko, co miał przy sobie młody mężczyzna, a na koniec zniszczył mu okulary korekcyjne i aparaty słuchowe. Łączna wartość strat wyniosła ponad 18 tysięcy złotych. Ofiara brutalnego ataku doznała licznych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, łącznie z wywołaniem chorób realnie zagrażających życiu.

Szybka akcja policji. Podejrzany został zatrzymany. Kim jet?

Sprawą od razu zajęli się dochodzeniowcy i kryminalni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Jak informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak, policjanci dokładnie przeanalizowali materiały i zabezpieczali dowody, gromadzili informacje. Dzięki temu oraz posiadanej wiedzy operacyjnej bardzo szybko ustalili, kto najprawdopodobniej dopuścił się tych przestępstw.

Kryminalni zatrzymali 24-latka. Ustaliliśmy, że podejrzany już wcześniej był znany organom ścigania. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie zatrzymany usłyszał zarzuty rozboju, pobicia, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innej czynności seksualnej, ukrycia dokumentów i zniszczenia mienia. 

Areszt dla 24-latak. Co mu grozi?

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd do wniosku się przychylił i 24-latek trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu odsiadka do 15 lat więzienia.

