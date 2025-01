i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Pawel Wodzynski/East News

przemoc wobec kobiet

Liza miała przed sobą całe życie, Dorian S. potraktował ją jak rzecz. Poruszające słowa sędziego

Dorian S. za zgwałcenie i zabójstwo 25-letniej Lizy usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Chociaż dostał najwyższą możliwą karę, to żadna liczba lat spędzonych za kratami nie zwróci życia Białorusince. Młoda kobieta miała przed sobą całe życie i wiele planów na przyszłość: chciała zamieszkać w Paryżu, rozwinąć biznes i mieć samochód. Sędzia Paweł Dobosz podczas uzasadniania wyroku nie miał wątpliwości: Dorian nie widział Lizy jak drugiego człowieka z marzeniami i prawem do życia. Zwrócił uwagę na społeczne czynniki, które doprowadziły do bestialskiego ataku.