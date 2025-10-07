Hydraulicy mordowali emerytki w całej Polsce? Po seryjnych zabójstwach w Warszawie prokuratura sprawdza nowe wątki

Makabryczna seria morderstw w Warszawie

W lutym 2024 roku w Warszawie doszło do serii bestialskich zabójstw. Ofiarami były samotne emerytki. Zbrodnie miały miejsce na Starym Mieście, Ochocie i Ursynowie. Trzy kobiety zostały uduszone, a ich mieszkania okradzione. Przyczyna śmierci czwartej seniorki dalej jest dogłębnie analizowana, ale niewykluczone, że jej organizm nie wytrzymał stresu podczas rabunku - w mieszkaniu podejrzanych znaleziono należące do niej przedmioty, co pozwoliło na powiązanie obu spraw.

Schemat działania sprawców był przerażająco podobny. Jak ustalili śledczy, mężczyźni podawali się za hydraulików. Chodzili po mieszkaniach, oferując drobne naprawy. Rozmawiali z seniorami, zbierając cenne informacje. Interesowało ich, czy ktoś mieszka sam, czy ma wartościowe przedmioty i czy ufa obcym. W ten sposób typowali swoje ofiary. Dzięki temu mordercy wiedzieli, że mogą działać po cichu, bez wzbudzania podejrzeń.

"Nie zamierzali przestać"

Zatrzymani mężczyźni, biorąc pod uwagę ich sposób działania, najprawdopodobniej nie mieli zamiaru przestać. Ich schwytanie mogło zapobiec kolejnym tragediom. – Jestem pewna, że ten łańcuch śmierci byłby kontynuowany, a w następnych dniach bylibyśmy świadkami kolejnych doniesień o zabitych seniorkach. Możliwe, że mordercy zmieniliby miasto. Fakt, że doszło do aż czterech zabójstw świadczy o tym, że oni nie zamierzali się zatrzymać. Mordercze bestie bez serca. Inaczej nie można nazwać tych ludzi – mówiła kilka miesięcy temu "Super Expressowi" prywatny detektyw Małgorzata Marczulewska.

Hydraulicy mordowali w całej Polsce? Prokuratura o nowych wątkach śledztwa

Jak informuje prokuratura, podejrzani o serię morderstw dalej są maglowani przez śledczych. - Cały czas wykonywane są czynności procesowe z udziałem podejrzanych. Składali oni dodatkowe wyjaśnienia, jednak na razie nie wydano postanowień o nowych zarzutach ani rozszerzeniu dotychczasowych – przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Dodatkowo policjanci biorą pod lupę podobne sprawy z całego kraju. Mimo braku jednoznacznych dowodów na tym etapie, śledczy nie wykluczają, że duet grasował w całej Polsce. Prokuratura sprawdza, czy ślady DNA z innych miejsc zbrodni pasują do profilu zatrzymanych "hydraulików".

- Analizowane są również inne postępowania o podobnym charakterze w Polsce, w tym porównywane jest DNA z przypadków spoza Warszawy, ale do tej pory nie wykazano powiązań – mówi Piotr Antoni Skiba.

W niektórych przypadkach kluczowe dowody mogły zostać bezpowrotnie zniszczone lub pogrzebane razem ze zmarłymi. To ogromne wyzwanie dla organów ścigania.

Co więcej, wciąż nie ma pewności co do losu czwartej seniorki, która zmarła w trakcie napadu. - W kwestii czwartej seniorki, która zmarła podczas rozboju, nie uzyskano jeszcze pełnych opinii sądowo-lekarskich – dodaje prokurator.

Śledztwo jest wielowątkowe i obejmuje także kwestię paserstwa. Trzeci z zatrzymanych mężczyzn usłyszał już taki zarzut i został objęty policyjnym dozorem, a policjanci badają, czy skradzione przedmioty nie pochodzą z innych przestępstw. - Śledztwo jest skomplikowane i rozwojowe. (...) Możliwe, że w przyszłości pojawią się kolejne ustalenia. Obecnie wszystkie wątpliwości są dokładnie sprawdzane i analizowane, krok po kroku - podsumowuje prokurator Skiba

Czy mordercy byli poczytalni?

Kluczową kwestią dla przyszłego procesu sądowego będzie ocena stanu psychicznego sprawców w chwili popełniania zbrodni. - Badania sądowo-psychiatryczne, które ocenią ich poczytalność w chwili popełnienia czynów, są planowane w końcowym etapie śledztwa – informuje rzecznik prokuratury. Już wiadomo, że sprawa na pewno nie zakończy się w tym roku.