Iga Świątek opuściła Polskę i przekazała ważne wiadomości!

Iga Świątek po występie w Roland Garros wróciła do Polski, gdzie spędziła trochę czasu. Udzieliła też wywiadu w programie Dzień Dobry TVN, który zostanie wyemitowany w ten weekend. - Mam nadzieję, że będziemy mieć przyzwoity okres przygotowawczy na trawie, bo zawsze było to dość trudne, zwłaszcza gdy chciałam pobyć trochę w domu po Roland Garros. Ale nie czuję, że muszę pobyć teraz w domu, więc może pojadę gdzieś w Europie i potrenuję - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej po porażce z Aryną Sabalenką (6:7, 6:4, 0:6) w półfinale Roland Garros. Teraz już wiadomo, gdzie poleciała trenować na trawie!

Iga Świątek trenuje na Majorce. Pokazała zdjęcia

Iga Świątek właśnie opublikowała na Instastories zdjęcia. Na jednym z nich widać piękny wakacyjny widok i jest to fotka zrobiona na Majorce. Drugie zdjęcie przedstawia fragment tenisowej siatki na korcie trawiastym, których na tej słonecznej hiszpańskiej wyspie nie brakuje. Iga Świątek przekazała zatem fanom ważne wieści, że wznowiła już treningi i to w bardzo przyjemnym miejscu. Pięciokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema lubi spędzać czas na Majorce. Trenowała tam kilka razy w słynnej Akademii Rafaela Nadala. Teraz przygotowuje się na tej wyspie do występów na trawie. Warunki do treningów są tam znakomite, a Majorka ma świetne połączenia lotnicze z całą Europą.

i Autor: Instagram Iga Świątek na Majorcie

Iga Świątek kolejny turniej zagra w Bad Homburg. Te zawody rangi WTA 500 rozpoczną się 22 czerwca. Dyrektorką tego turnieju jest doskonale znana Idze i polskim kibicom Andżelika Kerber, mająca polskie korzenie Niemka, była liderka rankingu WTA, trzykrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema i bliska przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej. Iga Świątek grała w Bad Homburg dwa lata temu i bardzo zachwalała kameralną atmosferę oraz świetne warunki do spokojnych treningów na trawie. Doszła wtedy do półfinału, ale przed kolejnym meczem wycofała się z powodu złego samopoczucia.

Po występie w Bad Homburg Iga Świątek zagra już w Wimbledonie, gdzie rok temu odpadła w 3. rundzie, więc nie będzie bronić dużo punktów i stanie przed szansą na poprawę pozycji w rankingu, w którym po Roland Garros spadła na 7. miejsce. W poprzednich latach po triumfach w Paryżu Iga potrzebowała więcej czasu na odpoczynek i złapanie mentalnej równowagi przed występami na trawie. Teraz sytuacja jest nieco inna, a Polka na tej wymagającej nawierzchni zagra bez większej presji.

"Jestem bardzo dumna z pracy, którą wykonaliśmy wraz z moim zespołem, i na pewno wyniosłam z tego turnieju kilka cennych lekcji. Każdego roku czas spędzony w Paryżu dodaje mi energii na resztę sezonu, a już wkrótce rozpocznę przygotowania do sezonu trawiastego. Gratulacje dla Coco Gauff i Carlosa Alcaraz za Wasze triumfy i serio... co za absolutnie fascynujący tenis widzieliśmy w Waszym wykonaniu. Wow!" - podsumowała występ w Roland Garros Iga, gratulując mistrzom.

Kiedy gra Iga Świątek? Plany startowe na trawie 2025

22 czerwca - WTA 500 w Bad Homburg

30 czerwca - Wimbledon

