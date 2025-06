Iga Świątek szczera aż do bólu w TVN. Z tym zmaga się na co dzień gwiazda światowego tenisa

- Czy możemy dzisiaj nie rozmawiać o sporcie? - spytała na samym początku rozmowy Dorota Wellman, znana prowadząca "Dzień Dobry TVN". Iga Świątek nie miała z tym żadnego problemu. Jej wywiad dla znanego programu śniadaniowego jest szczególny, bo była liderka rankingu WTA opowiedziała szczerze o swoim życiu na szczycie światowego tenisa, co wyraźnie odbija się na jej codzienności.

- Tenis jest główną częścią mojego życia, więc bez dwóch zdań to, jak wygrywam, sprawia mi ogromną radość. Poza sportem - powrót do domu. Czas, kiedy mogę spotkać się z przyjaciółmi i pożyć takim życiem, które nie ma nic wspólnego z rywalizacją. Gdy po prostu mogę robić to, na co mam ochotę - odpowiedziała Świątek na pytanie, co sprawia jej największą radość poza grą w tenisa.

Gdyby nie tenis, pięciokrotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema chciałaby zajmować się czymś związanym z muzyką. Na razie ma jednak na to za mało czasu.

- Myślę, że w trakcie całego sezonu mam może cztery tygodniowe przerwy i wiadomo, czasami mogę wrócić na dwa, trzy dni, ale wtedy jest dużo spraw do ogarnięcia w domu, więc nie skorzystam z tego czasu w normalny sposób - wyjaśniła i dodała, że po zakończeniu sezonu w listopadzie ma czas na ośmiodniowe wakacje.

Gdy Świątek wraca do Warszawy, stara się w pełni korzystać z tego czasu. Całymi dniami spotyka się z przyjaciółmi, których nie widuje na turniejach.

- Najbardziej doceniam to, że mam grono znajomych, które nie ma nic wspólnego z tenisem, ze sportem. To są ludzie ze szkoły, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Mogę się odciąć i przez chwilę zaangażować w ich życia - przyznała tenisistka. Kontakt utrzymują na co dzień, ale to spotkania na żywo przynoszą jej najwięcej radości.

Przed Świątek powrót do gry. I to na trawie

Premiera wywiadu w "DDTVN" miała miejsce w niedzielę, 15 czerwca. Obecnie Świątek odpoczywa jeszcze po niedawnym turnieju Roland Garros i szykuje się do powrotu na trawę. Przed Wimbledonem wystąpi w turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg, który rozpocznie się 23 czerwca. Wiele jej rywalek już wcześniej wyszło na trawę, a była liderka światowego rankingu zanotuje w nim nawet spadek na 8. miejsce wobec półfinału Madison Keys w Londynie. W najbliższych miesiącach Świątek może jednak zyskać wiele punktów, które straciła na mączce.