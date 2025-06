i Autor: Photo, Associated Press Iga Świątek

Jasny cel

Iga Świątek zdradziła plany na przyszłość! Tym chce się zajmować po karierze

Iga Świątek to najlepsza polska tenisistka w historii tej dyscypliny. Nie jest tajemnicą, że raszynianka od pewnego czasu ma gorszy okres w swojej karierze, mimo to nadal może liczyć na wsparcie ze strony wiernych kibiców. 24-latka pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie wypowiedziała się na wiele tematów w rozmowie z Dorotą Wellman. Świątek zdradziła m.in. to jakie ma plany na przyszłość, a także co chce robić po zakończeniu kariery.