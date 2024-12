Ile kosztują choinki u leśników? Już można kupować, podajemy ceny!

Łapiesz się za głowę patrząc na ceny choinek? "Choinki sprzedawane przez leśników są w większości przypadków tańsze"

Marzysz o Świętach przy żywej choince prosto z lasu? Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup świątecznego drzewka bezpośrednio od leśnika. Nie wszyscy wiedzą, że choinki można kupić nie tylko w dużych marketach i na stoiskach porozstawianych na osiedlach. Jak informują Lasy Państwowe na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, sprzedaż drzewek prowadzą teraz polskie nadleśnictwa. Do wyboru są świerki, jodły i sosny oraz stroisz, czyli gałązki. Jakie są ceny choinek u leśników? Lasy Państwowe podają przykład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, gdzie średnia cena zakupu świerka to 40 zł, a jodły 80 zł. Z kolei w nadleśnictwach w Katowicach za jodłę zapłacimy średnio 65 zł, a za świerka 53 zł. Na terenach północno-zachodniej Polski jest podobnie, zaś W centralnej Polsce, przykładowo w Warszawie, choinka mająca 2-3 metry wysokości to wydatek rzędu około 40-50 zł brutto.

Gdzie kupić choinkę od leśnika? To zależy. "Wszelkie informacje znajdują się zawsze na stronach internetowych nadleśnictw"

Najwięcej trzeba zapłacić za naprawdę wysokie choinki, takie mniej więcej 5-metrowe. Ceny wynoszą w ich przypadku 120-130 złotych. "Warto jednak zaznaczyć, że choinki sprzedawane przez leśników są w większości przypadków tańsze od drzewek sprzedawanych przez prywatne firmy czy sieci marketów, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich" - zachęcają Lasy Państwowe. Choinki kupimy w różnych miejscach, w zależności od regionu. "Często są to wybrane leśniczówki, czasem bywa to miejsce przy plantacji. Bywa też, że takim miejscem jest siedziba nadleśnictwa lub inne miejsce na terenie miast – wszelkie informacje znajdują się zawsze na stronach internetowych nadleśnictw" - wyjaśniają Leśnicy.

