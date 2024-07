Zamach na życie znanego menedżera. To miało być zabójstwo na zlecenie. Żona Piotra G. aresztowana!

W ostatnim czasie ukazał się kolejny raport o stanie miasta Warszawa, w którym przeanalizowano wiele czynników, w tym między innymi edukację, zdrowie, politykę mieszkaniową, finanse czy sytuację społeczno-gospodarczą. Dziś skupimy się na ostatniej kwestii, która pokazała, ile przeciętnie zarabiają mieszkańcy stolicy.

Jak wynika z raportu, w 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 9 021,74 zł. Porównując tę kwotę z poprzednim rokiem, mamy zauważalny wzrost o 11,3 proc.

Co ciekawe, w raporcie przedstawiono również dane ze stycznia 2024 roku. Okazuje się, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło do 9 423 zł. Porównując tę kwotę z innymi miastami to faktycznie wysoka wartość, lecz warto także wziąć pod uwagę fakt, iż życie w stolicy jest na ogół droższe. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zarobki w stolicy w 2023 roku. Znamy najwyższe i najniższe miesięczne wynagrodzenie brutto

Zgodnie z danymi udostępnionymi w raporcie, okazuje się, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto w stolicy w 2023 roku wyniosło 13 004 zł, natomiast najniższe 6 244 zł. W kwestii bezrobocia w 2023 roku w mieście było 18 188 bezrobotnych ogółem, co stanowiło 16,5% ogółu bezrobotnych na Mazowszu. Co ciekawe, wśród zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie przeważali mężczyźni.